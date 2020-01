ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Uniper auf "Sell" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Klimawandel sei der Treiber des Versorgersektors, wenngleich nicht immer ein positiver, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Uniper zählt für ihn zu den unattraktivsten Werten unter den europäischen Versorgern. Nach der Vereinbarung zwischen dem finnischen Versorger Fortum und Großaktionären zum Kauf eines 70,5-prozentigen Anteils an Uniper sieht der Experte erhebliche Risiken./ajx/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / 01:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.