LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Uniper nach Neunmonatszahlen von 34 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. In Reaktion auf den erhöhten Jahresausblick des Kraftwerksbetreibers habe er seine Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2021 um 22 Prozent erhöht, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf dem aktuellen Kursniveau berge die Aktie jedoch kein Aufwärtspotenzial./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2021 / 17:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2021 / 18:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.