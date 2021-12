LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet angesichts eines Netzkapazitäten-Nutzungsvertrags mit Vantage Towers und Ausblicken auf 2022 von 45 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wie Analyst Maurice Patrick in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, rechnet er in den kommenden Wochen mit weiteren solcher Vereinbarungen, damit der Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes gelingt. Die Senkung der Kursziele sowohl für 1&1 als auch für den Mutterkonzern United Internet begründete er mit höheren Investitionen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2021 / 20:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2021 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.