LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UPS auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Die Ergebnisentwicklung bei dem Logistikkonzern in den vergangenen zwei Jahren sei beeindruckend, schrieb Analyst Brandon Oglenski in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick werde aber getrübt von Amazons eigenem Lieferdienst und den im kommenden Jahr anstehenden Neuverhandlungen mit der Gewerkschaft Teamster./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2022 / 02:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2022 / 04:10 / GMT



