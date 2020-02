NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Valeo nach der Telefonkonferenz zu den jüngsten Jahreszahlen von 40 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Autozulieferer habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe seine Schätzungen nur geringfügig angepasst. Derweil sei im Aktienkurs noch nicht berücksichtigt, dass sich der Verlust des auf Elektroantriebe spezialisierten Gemeinschaftsunternehmens mit Siemens verringern könnte. In diesem Fall hätten die Papiere von Valeo deutliches Aufwärtspotenzial./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 20:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2020 / 00:15 / GMT



