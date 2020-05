NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Valeo von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 24 Euro angehoben. Die Gewinnerwartungen für die Autozulieferer 2021 stabilisierten sich, schrieb Analystin Victoria Greer in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Nach der jüngsten Kursrally sei die Erholung aber schon großteils eingepreist. Valeo sei der Hauptprofiteur der EU-Umweltpläne für den Autosektor./mf/edh



