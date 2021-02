NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Valeo vor Zahlen von 24 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Seine aktualisierten Schätzungen berücksichtigten nun die Eckdaten des Autozulieferers für das vergangene Jahr sowie die neu justierten Margen- und Barmittelerwartungen für die zweite Jahreshälfte 2020, schrieb Analyst George Galliers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Von den endgültigen Zahlen erwarte er weitere Einzelheiten zu den Treibern für die Ergebnisverbesserung. Es bleibe abzuwarten, ob der von Valeo schon früh bekannt gegebene Engpass bei der Lieferung von Halbleitern sich in einem konservativen Ausblick auf 2021 niederschlage./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / 21:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.