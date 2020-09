NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat die Einstufung für Valeo nach einer Industrie-Konferenz des Analysehauses auf "Underperform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Aktuell stelle sich die Situation für den französischen Autozulieferer wohl besser dar als noch bei der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. So habe das China-Geschäft bereits wieder mindestens das Vorkrisenniveau erreicht./la/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2020 / 13:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2020 / 13:43 / ET



