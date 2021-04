Vantage Towers buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vantage Towers mit "Buy" und einem Kursziel von 35 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Sendemasten-Tochter von Vodafone sei ein sehr hochqualifiziertes europäisches Unternehmen, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vantage Towers biete ergebnisseitig Aufwärtspotenzial und die jüngste Sektorabwertung aufgrund gestiegener Zinsen sei fehl am Platze. Der relative Abschlag der Aktie sei deutlich zu hoch./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2021 / 11:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2021 / 19:01 / ET



