NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Vantage Towers von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 38 auf 32 Euro gesenkt. Analyst Emmet Kelly verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die überdurchschnittliche Entwicklung der Aktie seit dem Börsengang vor rund 15 Monaten sowie auf den schwachen Ausblick auf den Barmittelzufluss 2022/23. Zudem seien die Aussichten auf Übernahmen oder Fusionen im Sendemastengeschäft schwieriger geworden./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2022 / 04:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.