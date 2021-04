Vantage Towers Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Vantage Towers mit "Neutral" und einem Kursziel von 29 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Akhil Dattani verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der Betreiber von Sendemasten eine Vodafone -Tochter sei, von der nun 18 Prozent an der Börse seien. Vantage, so Dattani, gehörten 47 000 Sendemasten in acht Ländern sowie ein 33,2-prozentiger Anteil an der italienischen Funkturmgesellschaft Inwit und 50 Prozent an der britischen Cornerstone. Die Kernziffern des Unternehmens seien solide, dennoch bleibe er lieber an der Seitenlinie, schrieb Dattani, denn der viel erhoffte Deal mit Drillisch sei zweischneidig und zudem unvorhersehbar./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2021 / 16:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2021 / 17:45 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.