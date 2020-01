FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Varta mit "Reduce" und einem Kursziel von 63 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach der Kursrally 2019 erschienen die Aktien des Batterieherstellers zu hoch bewertet, schrieb Analyst William Mackie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anleger überschätzten auf dem aktuellen Kursniveau die langfristigen Perspektiven für Wachstum und Renditen, während Risiken und die Kapitalintensität des Geschäfts unterschätzt würden. Sein Kursziel basiere auf seinen optimistischen Schätzungen, die noch über dem Unternehmensausblick lägen./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



