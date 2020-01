HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Varta auf "Sell" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die jüngste Kapazitätsausweitung des Batterienherstellers erfordere zwar eine Anpassung der Schätzungen, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Angebot vergleichbarer Batterien durch chinesische Hersteller zeige aber trotz teilweiser Patentverletzungen, dass die Position von Varta nicht unangreifbar sei./mf/tih



