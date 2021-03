HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vestas von 1300 auf 1350 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der verbreitete Pessimismus für die Aktie des Windturbinenherstellers sei übertrieben, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen des uninspirierenden Schlussquartals 2020, der Branchenschwäche im Rahmen einer breiteren Verkaufswelle sowie der Sorgen über steigende Rohstoff- und Transportkosten habe die Aktie seit Jahresbeginn 20 Prozent eingebüßt. Doch die Zukunftsaussichten seien besser - 202 dürften die Margen beginnen, sich zu erholen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2021 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





