Vestas Wind Systems A-S buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vestas auf "Buy" mit einem Kursziel von 1570 dänischen Kronen belassen. Die vom neuen US-Präsidenten Joe Biden angekündigte Klimaschutz-Initiative mit der geplanten Halbierung der Treibhausgas-Emissionen bis 2030 in den USA wäre positiv für die europäische Windkraft-Industrie, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Vor allem Vestas dürfte davon profitieren, da die Dänen in den vergangenen drei Jahren 44 Prozent ihrer Anlagen nach Nordamerika ausgeliefert hätten./edh/ck



