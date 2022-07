NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vestas nach der Einigung in den USA auf ein Klimapaket auf "Hold" mit einem Kursziel von 167 dänischen Kronen belassen. Analyst Lucas Ferhani sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einer "historischen Einigung", die Investitionen in Höhe von 369 Milliarden US-Dollar für Energiesicherheit und den Klimawandel vorsehe. Der Gesetzentwurf sehe dabei auch Steuergutschriften und Reformen in den Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien vor./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 13:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2022 / 00:05 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.