NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 285 dänischen Kronen belassen. Analystin Deepa Venkateswaran nahm in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Versorgerbranche die Pläne der deutschen Ampel-Koalition genauer unter die Lupe. Ambitionierte Ausbauziele für den Anteil Erneuerbarer Energien und geringere Hemmschuhe für Windkraftprojekte gerade an Land seien positiv für Vestas, Nordex und Siemens Gamesa. Von ehrgeizigeren Zielen für Projekte auf See profitierten neben Siemens Gamesa und Vestas auch Orsted und RWE. Eon als Stromnetzbetreiber profitiere von der zunehmend dezentralen Stromerzeugung mittels Sonnen- und Windkraft./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2021 / 00:05 / UTC



