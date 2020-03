LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Vinci von 107 auf 91 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Pierre Bosset geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem zweimonatigen Stillstand aller Geschäftsaktivitäten des Bau- und Infrastrukturkonzerns im Zuge der Corona-Krise aus. Am längsten dürfte sich eine Erholung im Luftverkehrsbereich hinziehen. Dank ihrer starken Finanzstruktur und der Defensivqualitäten jedich seien die Franzosen ein Fels in der Brandung./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2020 / 06:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



