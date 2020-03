NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Vinci von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel jedoch auf 107 Euro belassen. Nach dem jüngsten Kursrücksetzer im Fahrwasser der allgemeinen Börsenschwäche habe die Aktie des Infrastrukturkonzerns nun mehr als 20 Prozent Erholungspotenzial, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit hohen Ausschüttungen des Unternehmens an die Aktionäre in den kommenden drei bis fünf Jahren./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / 17:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.