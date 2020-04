NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Vinci nach Umsatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Konzessions- und Baukonzern habe mit seinen im Jahresvergleich stabilen Umsätzen im ersten Quartal ihre Erwartungen um 10 Prozent übertroffen, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Erlöse seien in allen Bereichen besser als von ihr erwartet ausgefallen, insbesondere aber in der Sparte Energies./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2020 / 12:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2020 / 12:14 / ET



