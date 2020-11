NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 91 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall passte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Prognosen für den Infrastrukturkonzern an ihre aktuellen Schätzungen für die Entwicklung des Flugverkehrs an. Von 2022 an rechnet Rall mit einer stärkeren Erholung, da dann der Impfstoff gegen das Corona-Virus besser verfügbar sein durfte und es mehr Testkapazitäten geben sollte./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 23:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.