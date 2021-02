NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci vor Zahlen zum Schlussquartal 2020 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Während Europas Baustoffekonzerne ein weiteres gutes Quartal mit gestiegenen operativen Ergebnissen (Ebitda) hinter sich haben sollten, dürfte es bei den Infrastrukturunternehmen erneut schlecht gelaufen sein, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Deren Umsätze und Gewinne sieht sie wegen der coronabedingt anhaltenden oder neu eingeführten Reisebeschränkungen deutlich unter dem Vorjahresniveau. Nur Vinci und Eiffage dürften wieder volle Dividenden zahlen und wahrscheinlich sogar einen Teil der im Vorjahr ausgefallenen Gewinnausschüttungen kompensieren./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2021 / 20:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 00:25 / GMT





