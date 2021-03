NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci auf "Overweight" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Die Aktie bleibt für Analystin Elodie Rall zudem die "Top Idea" im europäischen Infrastruktursektor, wie sie in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Dabei verwies sie auf die erfolgreiche Diversifizierung des Konzessions- und Baukonzerns, auch in den Bereich Energie/Erneuerbare Energien hinein. Weitere Chancen sieht sie auf dem US-Infrastrukturmarkt und im möglichen Zukauf von ACS Industrial Services. All dies sei in ihrem Kursziel noch nicht enthalten./ck/edh



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.