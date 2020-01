ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vivendi von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er bleibe trotz einer erwarteten Verlangsamung des Schwungs im vierten Quartal bei seiner Kaufempfehlung, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem Teilverkauf der Univesal Music Group (UMG) komme es darauf an, wie der Vorstand des Medienkonzerns die Einkünfte aus diesem Verkauf einsetzt und ob mehr aus anderen Beteiligungen des Konzerns herausgeholt werden könne./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 19:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.