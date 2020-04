ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vivendi anlässlich der Beteiligung an Lagardere auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Erwerb eines 10,6-prozentigen Anteils an der französischen Verlagsgruppe dürfte vom Markt eher negativ bewertet werden, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Er gehe davon aus, dass der Deal eher ein Finanzinvestment als ein strategisches sei./edh/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / 18:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.