FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Vivendi anlässlich der Abspaltung der Universal Music Group (UMG) auf "Buy" belassen. Die Transaktion dürfte dem Medienriesen geholfen haben, den Wert der weltweit führenden Plattenfirma herauszuarbeiten und den unterbewerteten Rest des Konzerns stärker zu beleuchten, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2021 / 06:13 / GMT



