ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone nach einem negativen Gerichtsurteil zu Lizenzgebühren für eine Beteiligung in Indien auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Pence belassen. Bis auf eine möglicherweise fällig werdende Belastung für den britischen Mutterkonzern Vodafone hielten sich die Auswirkungen des Urteils in Grenzen, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Belastung für die Mutter trete nur dann ein, wenn die indische Tochter die Strafzahlung in bar leiste./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / 11:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



