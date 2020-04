ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vodafone vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 200 auf 190 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der britische Telekomkonzern dürfte zwar nicht immun gegen die Auswirkungen der Corona-Krise sein, aber doch relativ resistent, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2020/21 und 2021/22 nach unten./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 11:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.