NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vodafone mit Blick auf einen Entwurf für das neue "Telekommunikationsmodernisierungsgesetz" auf "Buy" mit einem Kursziel von 159 Pence belassen. Dass Mieter nach Plänen der Bundesregierung künftig keine TV-Kosten mehr über die Nebenkostenabrechnung zahlen sollen, wenn sie etwa vorhandene Kabelanschlüsse nicht nutzen, bedeute allerdings eine Verschärfung der bisherigen Regelung und würde die Wettbewerbsfähigkeit des britischen Deutsche-Telekom-Konkurrenten beeinträchtigen, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / 17:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2020 / 17:51 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.