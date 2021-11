ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vodafone nach Quartalszahlen von 187 auf 188 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wenig überraschend habe der Fokus auf der Analystenkonferenz auf möglichen Transaktionen im Zusammenhang mit dem Spanien- sowie dem Funkmastengeschäft Vantage Towers gelegen, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Telekomkonzern habe betont, eher Partnerschaften als Zukäufe anzustreben und lieber Kapital in das Wachstum zu investieren und Schulden abzubauen. Tang hob seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) sowie die Prognosen für den freien Barmittelzufluss (FCF) für die kommenden drei Jahre ein wenig an./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2021 / 20:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2021 / 20:48 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.