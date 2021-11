NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Vodafone auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 160 Pence belassen. Der britische Telekomkonzern biete im Vergleich zur Konkurrenz ein überlegenes Umsatzwachstum im Europageschäft, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Seine positive Sicht auf die Aktie beruhe vor allem auf dem noch vorhandenen Potenzial im deutschen Markt und den Wachstumsperspektiven bei Geschäftskunden./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2021 / 00:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





