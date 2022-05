NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vodafone auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Pence belassen. Analyst Jerry Dellis hob am Dienstag in einer ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht das schwache Festnetzgeschäft in Deutschland hervor. Hier liefen die Briten der Telekom deutlich hinterher./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2022 / 03:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2022 / 03:39 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.