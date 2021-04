voestalpine add

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Voestalpine vor der Berichtssaison im Stahlsektor auf "Add" mit einem Kursziel von 35,50 Euro belassen. Eine starke Nachfrage und hohe Stahlpreise seien gute Voraussetzungen für die bevorstehenden Branchenberichte, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Voestalpine dürfte wohl auch von internen Optimierungsmaßnahmen profitiert haben./tih/la



