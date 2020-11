FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Voestalpine aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel wurde zugleich bei 27 Euro belassen. Die Aktien des Linzer Stahlkochers hätten sich zuletzt unter allen europäischen Branchentiteln am besten entwickelt, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf wichtige Bewertungskennziffern seien sie damit hinreichend bepreist./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2020 / 16:52 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.