NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Voestalpine in einem Ausblick auf das erste Quartal 2022 von 36 auf 35 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Underweight" belassen. Die hohe Nachfrage Chinas nach Industrierohstoffen habe sich stark verlangsamt, aber ein Politikwandel dürfte bis zum zweiten Halbjahr 2022 zu einer Verbesserung bei Baubeginnen führen, was wiederum einen Aufschwung bei Eisenerz begünstigen dürfte, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur europäischen Metall- und Bergbaubranche. Die Aktien von Salzgitter und Voestalpine jedoch böten im Vergleich zu den Wettbewerbern das geringste Aufwärtspotenzial./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021

