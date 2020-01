NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volkswagen von 192 auf 194 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er traut dem Konzern in diesem Jahr etwas höhere Ziele zu als vom Management angegeben, schrieb Analyst George Galliers in einer am Montag vorliegenden Studie. So dürften sich die Umsätze bei der Kernmarke VW weiter positiv entwickeln und die von Audi ebenfalls anziehen. Das größte Risiko liege im Geschäft der Lastwagentochter Traton, die weiterhin mit einem Rückgang auf dem europäischen Markt zu kämpfen habe./kro/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 04:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.