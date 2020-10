HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Autobauer habe trotz der weiter negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie über eine erfreuliche Nachfrage berichtet, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wie bei den Konkurrenten BMW und Daimler dürfte sich der freie Barmittelzufluss noch besser als die erholten Gewinne entwickelt haben./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





