FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzüge von 270 auf 210 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich der Medienberichte über Börsenpläne für die Porsche AG. Die Diskussion sei eine willkommene Erinnerung für den Markt, wie komplex die Konzernstruktur und mögliche Konsequenzen von Transaktionen seien, so der Experte./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2021 / 04:01 / GMT



