NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Volkswagen in einem Autobranchenausblick auf 2022 von 301 auf 238 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Endmärkte sollten 2022/23 für eine robuste Ergebnisentwicklung unter europäischen Autohersteller sorgen, aber inzwischen sei die richtige Aktienauswahl entscheidend, schrieb Analyst George Galliers in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Er bevorzuge Daimler und BMW. Bei VW verwies Galliers darauf, dass der Konzern in der zweiten Jahreshälfte 2021 stark von der Chipkrise beeinträchtigt worden sei und sieht daher auch im ersten Halbjahr 2022 noch Risiken./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2022 / 17:18 / GMT

