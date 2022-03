HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Analyst Mustafa Hidir aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell nach den am Dienstag vorlegten endgültigen Jahreszahlen des Autobauers. Eine starke Preissetzung und Nachfrage werde überschattet durch kurzfristige Belastungen. Er rechne nun mit einem moderaten Rückgang der Profitabilität im laufenden Jahr./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2022 / 08:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.