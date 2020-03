HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 175 auf 120 Euro gesenkt. Der Einbruch der Auslieferungszahlen in China im Februar wegen des neuartigen Coronavirus sei ohnegleichen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Situation könne sich sich nun im März und April auf andere wichtige Ländermärkte ausweiten, in denen das soziale Leben über Wochen still zu stehen drohe. Aufgeschobene Autokäufe könnten aus heutiger Sicht bis zum Jahresende wohl nicht mehr komplett aufgeholt werden./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2020 / 13:02 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2020 / 13:06 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.