HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzüge von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Während die Zahlen für das erste Quartal infolge der Corona-Pandemie bereits massiv eingebrochen seien, erwarte er zwar für das zweite Jahresviertel noch schlechtere Werte, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den Aktien des Autobauers. Allerdings gebe das China-Geschäft Hoffnung und fahre in der Coronavirus-Krise vorweg./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / 08:09 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / 08:17 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.