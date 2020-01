NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volkswagen-Vorzugsaktien von 155 auf 175 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Für die Gewinnentwicklung der Autohersteller im Jahr 2020 gab sich Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie vorsichtig. Die durchschnittlichen Marktschätzungen seien zu optimistisch und die Ziele der Wolfburger für 2020 ließen kaum Spielraum für Fehler. Die Volkswagen-Papiere seien aber wenig anspruchsvoll bewertet./ajx/edh



