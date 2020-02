NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach der Vorlage von Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der Autobauer habe beim Gewinn etwas besser und beim frei verfügbaren Barmittelzufluss (Free Cashflow) weitaus besser als zuvor von ihm prognostiziert abgeschnitten, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Unternehmensziele seien derweil wie erwartet beibehalten worden./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / 11:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2020 / 11:44 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.