NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Volkswagen dürfte in der kommenden Dekade der unangefochtene Branchenführer bei batteriegetriebenen Elektrofahrzeugen sein, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. 2028 sollte der Konzern sogar mehr als doppelt so viele Fahrzeuge mit diesen Antrieben verkaufen wie Tesla, so Ellinghorst mit Verweis auf Marktprognosen von IHS./ajx/gl



