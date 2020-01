NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. In einem sehr schwierigen chinesischen Automarkt sei es den deutschen Autobauern sogar gelungen ihr Wachstum zu beschleunigen, schrieb Analyst Robin Zhu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die weltweit bekannten Marken stehen aus Sicht des Experten bei den chinesischen Käufern immer höher im Kurs./ssc/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 21:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



