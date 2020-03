NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Volkswagen nach den Aussagen des Autobauers zur Corona-Krise am 17. März sowie weiteren Gesprächen mit dem Management von 165 auf 175 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Deutschland und China stemmten sich gut gegen das neuartige Virus und die Regierungen böten zudem Unterstützung an, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Liquiditätsanalyse habe zudem deutlich gemacht, wie stark die Bilanz von VW sei./ck/he/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2020 / 13:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2020 / 13:39 / ET



