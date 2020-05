NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Volkswagen anlässlich der Diskussion um staatliche Kaufprämien für Autos auf "Outperform" mit einem Kursziel von 173 Euro belassen. Sollten sich die EU-Staaten und/oder die Bundesregierung für eine stärkere Kaufförderung von Elektroautos entscheiden, wäre dies besonders für Volkswagen positiv, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn kein anderer Massenhersteller plane höhere Investitionen in diesem Segment als die Wolfsburger./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2020 / 06:04 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2020 / 06:14 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.