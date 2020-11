NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Planungsrunde für die kommenden fünf Jahre auf "Outperform" mit einem Kursziel von 184 Euro belassen. Als "weitgehend realistisch" erachtete Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie die längerfristigen Margenziele des Autobauers. Dank fallender Batteriepreise dürften die Kosten in der Fertigung von Elektroantrieben für die Marke VW mit denen der Fertigung von Verbrennungsmotoren im Jahr 2023 gleichziehen./bek/edh



