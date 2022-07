NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Volkswagen-Vorzugsaktie anlässlich des Wechsels an der Führungsspitze auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Auf den ersten Blick werfe der Wechsel von Herbert Diess zu Porsche-Chef Oliver Blume ein Schlaglicht auf die Governance-Probleme bei VW, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Dies sei bedauerlich nach all der Arbeit, die der Autokonzern in den vergangenen Jahren geleistet habe, um sein Image zu verbessern./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2022 / 05:17 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2022 / 05:17 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.